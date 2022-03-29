Эксперты сообщили, что недвижимость рядом со столицей можно приобрести существенно дешевле ее рыночной стоимости.

Эксперты сообщили, что недвижимость рядом со столицей можно приобрести существенно дешевле ее рыночной стоимости.Потенциальным покупателям напомнили, что жилье продается и сдается в аренду через аукционы, которые с 2019 года проводятся в электронной форме на надежных торговых площадках. По словам экспертов рынка недвижимости, торги – прозрачный способ реализации имущества.Так, россиянам разъяснили, что в ходе торгов участники на равных условиях борются за интересующий лот путем повышения цены,победителем становится тот, кто предложил наибольшую стоимость. За время проведения торгов всего было продано более 13 тысяч квартир.Новые объекты недвижимости выставляются ежемесячно. Участвовать в аукционах могут какфизические, так и юридические лица.Купить квартиру у города можно с 2015 года. При этом за 2021 год было продано 2482 жилых объекта, что в 30 раз больше, чем семь лет назад,когда было продано всего 92 лота. В минувшем году на однуквартиру, в среднем претендовало 12 человек.Наибольшим спросом в прошлом году пользовались квартиры вновостройках Москвы. В 2021 году на торгах реализовали около двух тысячобъектов. Приобрести у города можно не только квартиры, но и земельныеучастки различного назначения, в том числе под строительство частного жилогодома.