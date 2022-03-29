Решением Октябрьского районного суда города Владимира с управляющей компании взысканы денежные...

Решением Октябрьского районного суда города Владимира с управляющей компании взысканы денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного проливом квартиры.Истец обратился в суд с исковым заявлением к собственникам жилого помещения в многоквартирном жилом доме с требованием о возмещении материального ущерба, причиненного проливом квартиры, компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира.Свои требования истец мотивировал тем, что является собственником квартиры, ответчикам принадлежит на праве собственности жилое помещение, расположенное этажом выше. Из квартиры ответчиков произошло залитие его квартиры, в результате чего пострадала внутренняя отделка принадлежащего ему жилого помещения.В рамках рассмотрения настоящего дела к участию в деле судом привлечена управляющая компания многоквартирного жилого дома.Решением суда требования истца удовлетворены к управляющей компании, с которой взыскана сумма ущерба, причиненного пролитием квартиры, компенсация морального вреда и штраф. В удовлетворении требований к собственникам вышерасположенной квартиры отказано.Разрешая заявленные требования, суд пришел к выводу, что залив квартиры истца произошел по причине прорыва секции радиатора отопления, находящегося в зоне ответственности ответчика – управляющей компании, поскольку обогревающие элементы системы отопления (радиаторы) в квартире ответчиков не имеют запорной арматуры от стояков внутридомовой системы отопления, находящихся внутри квартиры, и, следовательно, относятся к общедомовому имуществу, ответственность за надлежащее состояние которого несет управляющая компания.Суд учел, что ответчиком не предоставлено доказательств отсутствия его вины в причинении ущерба имуществу истца в результате залива квартиры.Доводы представителя ответчика об отсутствии у управляющей компании соответствующей обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в связи с истечением срока действия договора управления, суд отклонил, признав, что договорные отношения между собственниками дома и управляющей компанией на момент пролития сохранялись.Судами апелляционной и кассационной инстанций решение суда оставлено без изменения.Фото: https://stock.adobe.com/ru/