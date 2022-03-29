Он пробился в финал Всероссийского конкурса.

На базе Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Об этом рассказали в пресс-службе организации.«Во Владимирской области мероприятие проходит седьмой раз. Конкурс проходит при взаимодействии с партнёрами и работодателями, заинтересованными в воспитании талантливых ученых и инженеров. Больше всего проектов было представлено по направлениям: природоподобные и нейротехнологии, когнитивные исследования, генетика и биомедицина, беспилотники, умный город» - рассказали на «Платформе 33».Победителем стал Александр Челедков из школы №1, расположенной в Камешкове. Юноша подготовил проект, который называется «Экзоскелет в гражданском применении». Он уверен, что современные технологии способны значительно облегчить жизнь людей. Его наработки заинтересовали специалистов и членов жюри.Следующие испытания талантливые владимирцы пройдут на платформе ОЦ «Сириус». Туда попадут победитель и призёры. Далее по общему рейтингу участников выберут самых достойных для обучения во время летней смены в Сочи.