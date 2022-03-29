Сумма будет рассчитываться из ставки в 9,5%.

Сумма будет рассчитываться из ставки в 9,5%.В связи с повышение ключевой ставки Центробанка до 20%, всесвязанные с ней выплаты должны были увеличиться. Повышение могло коснутьсятакже и пени по неоплаченным счетам за коммунальные услуги. Однако правительствоприняло решение не поднимать ставку до такой рекордной отметки, штрафы будутрассчитываться из расчета 9,5%, постановление подписал Михаил Мишустин."При действующей ключевой ставке Банка России в 20%годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам гражданза ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшеедо повышения", – отметил вице-премьер России Марат Хусунуллин.По действующим нормам, на оплату ЖКУ дается месяц. С 31 дня начинаеткапать пени в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга за каждый день неоплаты. С91 дня пени увеличиваются до 1/130 ставки ЦБ. При ставке в 20% за месяц просрочкиштраф значительно превысит сумму долга.Ранее стало известно, что по новым поправкам за неуплатуалиментов уже от трех тысяч могут быть наложены санкции. От 10 тысячнакладывается арест на жилье, которое с ростом долго вовсе могут продать сторгов. В законе есть поправки на квадратные метры и количество жилплощадей,однако от уплаты алиментов уйти не удастся в любом случае.