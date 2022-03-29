На встрече с руководителями московских заведений общепита мэр Сергей Собянин представил меры поддержки таких предприятий. Льготное кредитование и другие решения продолжают работать, отметил градоначальник.

На встрече с руководителями московских заведений общепита мэр Сергей Собянин представил меры поддержки таких предприятий. Льготное кредитование и другие решения продолжают работать, отметил градоначальник."Принят был федеральных закон – и для небольших предприятий, средних предприятий обнуление НДС принято, приняты другие ставки по социальным фондам, по медицинскому фонду. Это серьезное налоговое облегчение", – сказал Собянин.По его словам, в эксперименте приняло участие уже около трети заведений общепита. В третьем квартале по этой системе будет работать большинство таких компаний, сказал мэр."Что это значит? Во-первых, это обеление, легализация бизнеса, обеление всех цепочек поставок. Мы видим рост заработной платы в тех предприятиях, которые подключились. Я не думаю, что это фактический рост, но по крайней мере легализация заработной платы, что тоже очень важно и для работников", – объяснил градоначальник.Также будут действовать все льготы по кредитованию и другие меры поддержки МСП, сообщил мэр. Четыре пакета приняты на федеральном уровне. Также продолжают действовать московские меры поддержки: отсрочка аренды, сохранение процентных ставок и другие.На действующие программы выделят дополнительные средства, сообщает Агентство городских новостей "Москва".Представители ресторанного бизнеса выразили мнение, что отмену НДС и снижение страховых взносов до 15% нужно распространить и на предприятия общепита с объемом выручки от двух до 15 миллиардов рублей.Также они попросили дать бизнесу отсрочку на 12 месяцев на уплату текущих налогов. Звучали предложения разрешить работу летних веранд кафе в зимний период, продлить эксперимент с парклетами.Накануне Сергей Собянин о принятых за последнюю неделю мерах по поддержке предприятий и граждан в условиях санкций. План по стабилизации экономической ситуации согласован с бизнес-сообществом.