Из-за санкций Москва принимает меры по стабилизации своей экономики.
Из-за санкций Москва принимает меры по стабилизации своей экономики.
Как следует из постановления, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным, в правительстве столице приняли решение выделить 10 миллиардов рублей Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Эти средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов строительства нежилых зданий в городе.
Предполагается, что благодаря этой программе у инвесторов появится возможность продолжить реализацию проектов, к которым они приступили до введения санкций. Таким образом, будут сохранены рабочие места и деловая активность, ведь строительная отрасль – это крайне важная отрасль для Москвы.
К слову, ранее московское правительство выделило 10 миллиардов рублей, чтобы поддержать столичную промышленность. То есть суммарный объем двух крупнейших программ льготного кредитования составляет 20 миллиардов.
"Это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных средств", – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее
заместитель Мэра Москвы , что с 11 апреля технологические компании смогут подавать заявки на льготные кредиты. Для среднего бизнеса ставка составит 5,5%, для малых предприятий – 7%.