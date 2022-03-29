Из-за санкций Москва принимает меры по стабилизации своей экономики.

Из-за санкций Москва принимает меры по стабилизации своей экономики.Как следует из постановления, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным, в правительстве столице приняли решение выделить 10 миллиардов рублей Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Эти средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов строительства нежилых зданий в городе.Предполагается, что благодаря этой программе у инвесторов появится возможность продолжить реализацию проектов, к которым они приступили до введения санкций. Таким образом, будут сохранены рабочие места и деловая активность, ведь строительная отрасль – это крайне важная отрасль для Москвы.К слову, ранее московское правительство выделило 10 миллиардов рублей, чтобы поддержать столичную промышленность. То есть суммарный объем двух крупнейших программ льготного кредитования составляет 20 миллиардов."Это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных средств", – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.Ранеезаместитель Мэра Москвы , что с 11 апреля технологические компании смогут подавать заявки на льготные кредиты. Для среднего бизнеса ставка составит 5,5%, для малых предприятий – 7%.