На пожаре в производственном здании во Владимире спасли 53 человека. ​Во вторник,29 марта, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в

На пожаре в производственном здании во Владимире спасли 53 человека. ​Во вторник,29 марта, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в производственном здании ПАО​ «НИПТИЭМ» во Владимире на улице Электрозаводская. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что горит второй этаж здания, наблюдается сильное задымление во по всей площади. В