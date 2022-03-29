Видеотерминалы круглосуточно работают на 23 вокзалах ГЖД

В 2022 году интерактивными справочными видеотерминалами на вокзалах Горьковской железной дороги воспользовалось больше 1,8 тысячи пассажиров. Как сообщает пресс-служба ГЖД, видеотерминалы круглосуточно работают на 23 вокзалах Горьковской магистрали, в том числе во Владимире, Нижнем Новгороде, Кирове, Ижевске, Казани и других городах.С помощью технологий пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, навигации по вокзалу, его доступности для маломобильных пассажиров, а также ознакомиться с каталогом услуг.Кроме того, с помощью функции «Видеосправка» можно круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках. Чаще всего пассажиры уточняли у операторов расписание поездов, наличие, стоимость билетов и правила их оформления, а также путь отправления или прибытия поезда.А в конце 2021 в терминалах появилась возможность связи с сурдопереводчиком – теперь пассажиры с нарушением слуха могут получить квалифицированную консультацию.