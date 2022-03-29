С 11 апреля начнет работу совместная программа льготного кредитования правительства Москвы и Корпорации МСП. Для среднего бизнеса ставка составит 5,5%, для малых предприятий – 7%, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

С 11 апреля начнет работу совместная программа льготного кредитования правительства Москвы и Корпорации МСП. Для среднего бизнеса ставка составит 5,5%, для малых предприятий – 7%, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.Программа будет действовать до конца 2022 года. Москва компенсирует технологическим предприятиям часть ставки по кредиту."Город также будет проводить предварительный отбор и экспертизу проектов", – сообщила Сергунина.За счет "зонтичного" поручительства Корпорация МСП сможет покрыть до 50% суммы займа при недостатке залога для получения финансирования.Поручительство можно оформить во время обращения за кредитом. Дополнительный пакет документов и отдельная заявка не требуются. Максимальный размер займа – 300 миллионов рублей.Из программы исключены предприятия, связанные с крупным бизнесом. Также льготой не смогут воспользоваться строительные компании и представители подакцизных сфер.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин о принятых за последнюю неделю мерах по поддержке предприятий и граждан в условиях санкций. План по стабилизации экономической ситуации согласован с бизнес-сообществом.Бизнесу предоставят кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер займа составляет 50 миллионов рублей. Процентная ставка будет субсидироваться в течение 12 месяцев.