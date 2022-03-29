В 14:16 28 марта 2022 года в Александрове на улице Терешковой горел многоквартирный жилой дом...

В 14:16 28 марта 2022 года в Александрове на улице Терешковой горел многоквартирный жилой дом №6.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из окна 1-го этажа пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/