В понедельник, 28 марта, в Александрове произошел пожар в жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев наблюдался дым из

В понедельник, 28 марта, в Александрове произошел пожар в жилом доме. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев наблюдался дым из окна 1-го этажа пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Спасатели не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 3 кв. м.