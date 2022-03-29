Следователями ОМВД России по Гороховецкому району Владимирской области завершено расследование...

Следователями ОМВД России по Гороховецкому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В феврале текущего года в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок от неизвестного мужчины о готовящемся взрыве районного железнодорожного вокзала. Мужчина, сделавший звонок, вел себя неадекватно и не представился диспетчеру. По указанному адресу незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб города.В результате осмотра здания и прилегающей территории предметов, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. Сообщение оказалось ложным.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили личность звонившего и обнаружили его спящим непосредственно в месте предполагаемого взрыва – зале ожидания железнодорожного вокзала. Мужчина, ранее неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения.В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Свою вину в содеянном фигурант признал.Фото: https://stock.adobe.com/ru/