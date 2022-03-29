Продолжавшиеся восемь лет убийства мирных жителей Донбасса украинскими националистами мир долгое...

Продолжавшиеся восемь лет убийства мирных жителей Донбасса украинскими националистами мир долгое время не замечал. Как защититься от этого зла и противостоять лживой информации, обсуждали на заседании круглого стола «Мировые религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке», которое состоялось 29 марта в Госдуме.Фашизм и нацизм — это зло, с которым мы никогда не смиримся, и его надо решительно искоренять, отметила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.«Спокойно смотреть на то, что сегодня происходит в мире, не может ни один человек, ни один верующий. Геноцид русскоязычного населения на территории Украины, особенно в отношении жителей Донбасса, вызывает вопросы. Поднял головы неонацизм, нас делят на людей разного сорта — по национальному признаку. Сегодня на форме нацистских боевиков — фашистская свастика. И они прикрываются людьми, как живым щитом», — сказала Ольга Тимофеева.Она напомнила, что сегодня весь депутатский корпус находится под санкциями."И мы гордимся этим, — подчеркнула спикер. — Для нас важно защищать нашу страну, а не равняться на другие, которыми нас пугают».Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала участников круглого стола не молчать и обращаться к мировому сообществу: "Наша сила — в нашей вере, наша сила — в нашей правде. И сегодня мы все делаем все возможное, чтобы вернуть наших сыновей в Россию — тех, кто ранен, кто попал в плен, — отметила Татьяна Москалькова. — Важно объединиться и поддержать друг друга в своей нравственно-духовной правде».Сегодня со спецоперации по защите жителей Донбасса возвращаются не все. Среди погибших — 25-летний уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. Отец Героя Россия Энгельс Гаджимагомедов поблагодарил всех за поддержку.«Мой сын достойно прожил свою жизнь и достойно встретил смерть, как это полагается настоящему мужчине и настоящему мусульманину. Кто-то может спросить, ради чего была эта гибель, ради чего сегодня наша страна и наши народы проходят это испытание. Уверен, вы, как и я, знаете ответы на эти вопросы», — сказал Энгельс Гаджимагомедов.Он процитировал президента Владимира Путина, который признался, что может называться представителем любого народа России, когда видит, какие подвиги совершают жители страны для защиты ее интересов.«Эти разлуки и испытания посланы нам, чтобы мы, наконец, поняли, что нет никаких различий между нами. Здесь, внутри России, как бы мы не выглядели, на каком бы языке не говорили, какому бы мы богу не молились, только плечом к плечу, единым целым мы сможем жить», — отметил Энгельс Гаджимагомедов.Спецназ РФ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках российских солдат, сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.Он назвал имена нескольких граждан Украины: это Сергей Величко по кличке «Чили» и Константин Немичев. Ранее они состояли в фанатской группировке местного футбольного клуба «Металлист».Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в своем выступлении отметил, что Украина исторически была неотъемлемой частью российского государства. Киев — это «мать городов русских». С крещением Киевской Руси великим князем Владимиром христианство стало официальной государственной религией России.«Когда в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, нацисты не просто подняли голову, нацизм стал государственной идеологией целой страны. Вспомните все их законы, начиная с 90-х годов, после выхода Украины из состава Советского Союза. В стране с огромной долей русского населения целенаправленно, планомерно запрещался русский язык, русская литература, русская культура, происходила массированная государственная нацификация», — отметил Рифат Сабитов.Он подчеркнул, что «Россия все эти годы пыталась вести диалог с органами власти Украины и продолжает это делать сейчас, но нас не хотели слышать и не слышали». Более того, «сегодня происходит беспрецедентная информационная война против самой России. Все русскоязычное вещание в сопредельных зарубежных странах просто прекращается, закрывается без объяснений причин. В соцсетях, интернете блокируются аккаунты наших телеканалов, блокируются аккаунты наших журналистов, которые пытаются донести правду. На наши просьбы прекратить блокировку, не реагируют», — рассказал Рифат Сабитов.В этой связи сейчас принимаются все меры, чтобы прекратить дискриминацию, настоящий геноцид российских СМИ. А самым действенным ответом на это Рифат Сабитов назвал развитие отечественных IT-платформ.По итогам заседания принято обращение к международной и российской общественности. В нем, в частности, призывается не предавать забвению уроки истории, не допускать фальсификации исторических событий и фактов.«Человечество не должно забывать о злодеяниях фашистов, чудовищных пытках, дымящихся печах Освенцима, страшных экспериментах над живыми людьми в других концлагерях и тех последствиях, к которым это привело. Мы не имеем права игнорировать то, что фашизм и неонацизм сегодня — это удар не только по нашему поколению, но и по тем, кто будет жить после нас, это удар по нашим детям, это удар по нашему будущему», — говорится в обращении.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/164691Фото: http://duma.gov.ru/multimedia/photo