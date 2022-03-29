Трое ребят отпраздновали свои дни рождения - 13-летняя Карина, 10-летняя София и 3-летний...

Трое ребят отпраздновали свои дни рождения - 13-летняя Карина, 10-летняя София и 3-летний Матвей.Воздушные шары, подарки, музыкальные игры, угощения. Подняли настроение ребятам и символы города - "два веселых гуся". Программу подготовила детская школа искусств имени Балакирева при поддержке администрации города. В числе прибывших из Донбасса в Гусь-Хрустальный -20 детей разного возраста. Самым маленьким нет и одного года.