Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели на территории Камешковского района сплошную проверку транспортных средств. В этот

Сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели на территории Камешковского района сплошную проверку транспортных средств. В этот период в районе работали дополнительно шесть экипажей ДПС. В целях выявления водителей, позволяющих себе сесть за руль в состоянии опьянения, инспекторы проверили 315 транспортных средств. От управления транспортом полицейские отстранили троих водителей, находившихся