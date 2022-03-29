Обманным путём они получили более 71 тысячи рублей.

В Коврове передано в суд дело против бывшего начальника ФКУ ИК-7 и его зама. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вечером 20 февраля прошлого года заместитель руководителя учреждения - начальник отдела охраны колонии, находясь возле одного из ресторанов Коврова в состоянии алкогольного опьянения, во время драки получил закрытый перелом левой руки. Об этом он рассказал на работе.Мужчины решили заработать на этом. Они инициировали служебную проверку, в ходе которой попытались представить историю как несчастный случай, произошедший на службе. В результаты проверки были внесены ложные сведения.«В августе-сентябре 2021 года, получив пакет документов, подтверждающих наступление страхового случая, сотрудники страховой компании перечислили на банковский счет пострадавшего более 71 тысячи рублей. Злоумышленники потратили деньги на личные нужды», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.Через какое-то время афёра вскрылась. Следком завёл на офицеров уголовное дело. Фигуранты признались в совершении преступления. Материалы дела переданы в Ковровский городской суд.