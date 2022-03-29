В Ковровском районе Владимирской области сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по...

В Ковровском районе Владимирской области сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области при содействии работников Управления безопасности АО «Транснефть–Верхняя Волга» задержаны члены преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький – Ярославль. Об этом сообщили в пресс-центре Управления безопасности АО «Транснефть–Верхняя Волга».Кража нефтепродуктов осуществлялась через криминальную врезку в МНПП с отводом длиной 460 метров, проложенным к накопительной металлической емкости, снабженной погружным насосом для налива похищенного топлива. Вывоз краденых нефтепродуктов для последующей реализации осуществлялся с помощью автомашины «Газель». На месте совершения преступления с поличным были задержаны двое злоумышленников.В настоящее время работники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к хищению дизельного топлива. Осуществляется сбор материалов для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/