На въезде в Москву почти одновременно случилось несколько массовых ДТП.

На въезде в Москву почти одновременно случилось несколько массовых ДТП.Во вторник утром Новорижское шоссе в сторону центра встало. На 44-м километре сразу после съезда с ЦКАД почти одновременно произошло сразу несколько массовых аварий. Сообщается о четырех ДТП на двух полосах движения, в каждом столкнулись по четыре машины.Как сообщает , обошлось без пострадавших. Цепочка из въехавших друг в друга автомобилей растянулась практически на километр. Также есть информация, что через некоторое время на встречном отрезке шоссе произошло еще два ДТП.