Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении кражи.Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, в конце декабря прошлого года фигурант, используя чужую банковскую карту, неоднократно оплачивал ей свои покупки в магазинах, всего на общую сумму 5 000 рублей. А когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросил ее.Карту местному жителю предложил взять приятель, который в свою очередь, обнаружил ее на одной из улиц города.После поступившего в полицию заявления от потерпевшего, на телефон которого стали поступать смс-сообщения о списании денег, подозреваемый в хищении денежных средств был установлен и задержан.Свою вину 34-летний мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: ГТРК Владимир