Сотрудники МЧС России спасли двух кошек на пожаре в Муроме. В понедельник, 28 марта, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире

Сотрудники МЧС России спасли двух кошек на пожаре в Муроме. В понедельник, 28 марта, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Муроме. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой чёрный дым из-под кровли двухэтажного дома. Огонь распространился на жилые квартиры второго этажа. До прибытия подразделений