Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

На пожаре в Муроме сотрудники МЧС спасли двух кошек. Подробности истории рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.28 марта в 10.09 поступило сообщение о пожаре в квартире дома №39 на улице Ленина. По прибытии пожарных наблюдался густой чёрный дым из-под крыши двухэтажки.До прибытия спасателей при помощи соседей со второго этажа были эвакуированы женщина и двое её детей. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.«В ходе тушения женщина рассказала пожарным, что в квартире остались две кошки. Сотрудники МЧС через окно проникли внутрь и нашли испуганных животных под кроватью. Пушистых вынесли на свежий воздух и передали хозяйке», - резюмировали в МЧС.