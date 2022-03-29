Планируется заасфальтировать отрезок с 118-го по 133-й километры.

В Петушинском районе с 1 апреля начнется ремонт 15-километрового участка трассы М-7. Планируется заасфальтировать отрезок с 118-го по 133-й километры. Об этом сообщает пресс-служба ФДА.Дорожники снимут изношенное покрытие, усилят проезжую часть выравнивающим слоем, уложат новый слой из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины.На объекте приведут в порядок систему водостока, поменяют пять водопропускных труб, восстановят кюветы и бордюры. Подрядчик заменит 25 км ограждения, смонтирует более 350 знаков, 600 сигнальных столбиков, отремонтирует более 12 км тротуаров, а также нанесёт разметку. На пешеходных переходах и остановках общественного транспорта выполнят благоустройство.Ремонт будет производиться постепенно, участками от одного до трёх метров.«Это позволит снизить неудобства для автомобилистов. Однако местами проезжую часть сузят», - рассказали коллеги из .Скорость движения автомобилей ограничат до 50 км/ч вне населённых пунктов, в черте городов и деревень - до 40 км/ч.