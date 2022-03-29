В этом году она приурочена к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. К книжной неделе...

В этом году она приурочена к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. К книжной неделе присоединилась и владимирская областная библиотека для детей и молодежи.Гостей ждут встречи с писателями, знакомство с литературными новинками, выставки, книжные игры и даже мультфильмы.Сегодня в программе - с 9 утра до 7 вечера литературные викторины и загадки "В гостях у доброго сказочника". Приглашаются книголюбы от шести лет. А с программой на всю книжную неделю можно ознакомиться на сайте областной библиотеки для детей и молодежи.