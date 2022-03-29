Обвиняемая вину признала в полном объеме. Ей грозит реальный срок.

В Судогде в суд направлено дело о ДТП, в котором погиб ребёнок. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Днём 1 января на 69-ом километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» женщина, находившаяся за рулём «Кif Soul», ехала по селу Мошок. Скорость машины составляла 60 км/ч.«Из-за невнимательности дама не учла дорожные и метеорологические условия. Она предприняла небезопасный маневр, выехав на встречную полосу движения, на которой столкнулась с «Nissan Tiida», - уточнили в прокуратуре.В результате аварии погибла пассажирка японской иномарки 2014 года рождения. От ран девочка скончалась на месте ДТП. Ещё два человека получили тяжёлые травмы.Обвиняемая вину признала в полном объеме. Ей грозит реальный срок.