Прокуратурой Судогодского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное...

Прокуратурой Судогодского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Напомним, 1 января 2022 года в дневное время в районе 69-го километра автомобильной дороги «Владимир-Муром-Арзамас» Судогодского района, управляла технически исправным автомобилем марки «KIА PS (SOUL)» и двигалась по с. Мошок. по правой полосе автомобильной дороги, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, на которой дорожная разметка отсутствует, со скоростью 60 км/ч, со стороны города Владимира. Из-за невнимательности женщина не учла дорожные и метеорологические условия, создала опасность для движения и возможность причинения вреда, избрав скорость движения, которая не обеспечивала ей возможности постоянного контроля за транспортным средством.В это время подсудимая предприняла небезопасный маневр, выехав на встречную полосу движения, и следуя по ней, совершила столкновение передней частью своего автомобиля с автомобилем марки «NISSAN TIIDA».Как сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в результате несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «NISSAN TIIDA», 2014 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП, а двое других пассажиров получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред их здоровью.Обвиняемая вину признала в полном объеме.Уголовное дело находится на рассмотрении в Судогодском районном суде.Фото: https://pixabay.com/ru/