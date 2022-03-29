Представители восьми федеральных округов приехали во Владимирскую область на первенство России по дзюдо для спортсменов до 15 лет. За звание сильнейшего на татами «Суздаль Арены» боролись

Представители восьми федеральных округов приехали во Владимирскую область на первенство России по дзюдо для спортсменов до 15 лет. За звание сильнейшего на татами «Суздаль Арены» боролись 235 юных дзюдоистов. У юношей 3 команды представляли Центральный федеральный округ, по 2 команды выступали от Поволжья, Юга и Сибири, по одной − от Санкт-Петербурга, Северо-Запада, Урала и Дальнего