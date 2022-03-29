Осторожно, Тонкий лёд! Государственная инспекция по маломерным судам Управления МЧС по региону...

Осторожно, "Тонкий лёд"! Государственная инспекция по маломерным судам Управления МЧС по региону совместно с администрацией Камешковского района провела рейд по водоемам.Напомним, ещё 15 марта вынесено постановление о запрете выхода на речной лед, а с 20 марта запрет распространяется на все водоемы. За выход на лёд в запрещенном месте грозят штрафы. Несмотря на это, рыбаки продолжают рисковать жизнью и здоровьем.Для предотвращения опасных ситуаций рейды провели на реке Клязьма, в заводи Букля в районе деревни Пенкино. Разъяснительные беседы специалисты провели с двумя сотнями рыбаков. Все они покинули лёд.