Должник за энергоресурсы попал в отделение полиции за препятствование в отключении электроэнергии. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел очередной рейд по должникам с суммой долга

Должник за энергоресурсы попал в отделение полиции за препятствование в отключении электроэнергии. Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел очередной рейд по должникам с суммой долга свыше 100 тысяч рублей. Житель микрорайона Юрьевец не оплачивающий с января 2021 года услуги отопления, горячего водоснабжения и электроэнергии и незаконно подключившийся к электрическим сетям,вёл себя грубо и нарушал общественный порядок. Нарушителя