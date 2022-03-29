Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Биржевой обвал
Смогли приумножить доход, только не свой,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Биржевой обвал
Смогли приумножить доход, только не свой, а мошенников. О сомнительных инвестициях и игре на "липовых" биржах.
- Сахарная истерия
Почём сахар для народа? Итоги рейда по сетевым магазинам областного центра.
- Всех вылечим?
И что будет с поставками зарубежных лекарств в условиях санкций? Региональный облздрав о ситуации со льготными препаратами.