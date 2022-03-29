Житель Владимирской области сядет на скамью подсудимых за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В феврале 2021 года в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок от неизвестного

Житель Владимирской области сядет на скамью подсудимых за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В феврале 2021 года в Единую диспетчерскую службу «112» поступил звонок от неизвестного о готовящемся взрыве районного железнодорожного вокзала. Мужчина вел себя неадекватно и не представился диспетчеру. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренных служб города. В результате осмотра