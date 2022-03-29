Эффективное импортозамещение в действии. Владимирские аграрии всё чаще выбирают отечественного...

Эффективное импортозамещение в действии. Владимирские аграрии всё чаще выбирают отечественного производителя, когда дело касается механизированной техники.Мощь, современный дизайн и готовность пахать за десятерых. Этот стальной гигант носит грозное имя "Кировец". К-7 собирает "Петербуржский тракторный завод". С помощью своего официального дилера компании "Сельхозкомплект" снабжает предприятия 33 региона новой, надёжной, современной, а главное - отечественной техникой, что так важно сегодня в условиях зарубежных санкций.Алексей Титов, представитель компании "Сельхозкомплект":- 420 лошадиных сил, высокого тягового класса. Делать на нём можно всё, что угодно, я имею в виду в полях - все пропашные, посевные работы. Топливные баки рассчитаны на 10 часов беспрерывной работы, то есть бак у него на 800 литров.Все модели оснащены комфортабельными кабинами, современными устройствами управления. Не работа, а удовольствие. Смена на таких тракторах проходит незаметно, говорят аграрии.Алексей Меньшиков, представитель агрофирмы (Ковровский район):- Выбор пал на него, потому что до этого, в основном, работали на импортных. Сейчас им, конечно, очень много лет, они уже отработали свой ресурс - запчасти стоят дорого.Сервисное обслуживание машин происходит здесь же, на базе официального дилера. За шесть лет существования аграриям региона было поставлено более 120 единиц "Кировца" различных моделей. Сейчас своего хозяина ждёт К-525 - "Кирюша", младший брат К-7-го. Старший же уже два года трудится в соседнем сельхозпредприятии.Владимир Босурин, агроном:- Наработал две с половиной тысячи моточасов - проблем серьёзных не было вообще. В этом году приобрели точно такой же К-730М стандарт. В работе он ещё не был, Но сейчас готовимся к посевной.Надёжность, ремонтопригодность и, главное, невысокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. За это люди ценят трактор "Кировец".Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир»