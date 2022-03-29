Эффективное импортозамещение в действии. Владимирские аграрии всё чаще выбирают отечественного...
Эффективное импортозамещение в действии. Владимирские аграрии всё чаще выбирают отечественного производителя, когда дело касается механизированной техники.
Мощь, современный дизайн и готовность пахать за десятерых. Этот стальной гигант носит грозное имя "Кировец". К-7 собирает "Петербуржский тракторный завод". С помощью своего официального дилера компании "Сельхозкомплект" снабжает предприятия 33 региона новой, надёжной, современной, а главное - отечественной техникой, что так важно сегодня в условиях зарубежных санкций.
Алексей Титов, представитель компании "Сельхозкомплект":
- 420 лошадиных сил, высокого тягового класса. Делать на нём можно всё, что угодно, я имею в виду в полях - все пропашные, посевные работы. Топливные баки рассчитаны на 10 часов беспрерывной работы, то есть бак у него на 800 литров.
Все модели оснащены комфортабельными кабинами, современными устройствами управления. Не работа, а удовольствие. Смена на таких тракторах проходит незаметно, говорят аграрии.
Алексей Меньшиков, представитель агрофирмы (Ковровский район):
- Выбор пал на него, потому что до этого, в основном, работали на импортных. Сейчас им, конечно, очень много лет, они уже отработали свой ресурс - запчасти стоят дорого.
Сервисное обслуживание машин происходит здесь же, на базе официального дилера. За шесть лет существования аграриям региона было поставлено более 120 единиц "Кировца" различных моделей. Сейчас своего хозяина ждёт К-525 - "Кирюша", младший брат К-7-го. Старший же уже два года трудится в соседнем сельхозпредприятии.
Владимир Босурин, агроном:
- Наработал две с половиной тысячи моточасов - проблем серьёзных не было вообще. В этом году приобрели точно такой же К-730М стандарт. В работе он ещё не был, Но сейчас готовимся к посевной.
Надёжность, ремонтопригодность и, главное, невысокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. За это люди ценят трактор "Кировец".
Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир»