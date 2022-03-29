Для оказания необходимой помощи жителям. Первая группа волонтеров от «Молодой Гвардии Единой...

Для оказания необходимой помощи жителям.Первая группа волонтеров от «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» сегодня ночью отправилась в Ростов, а затем на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям.В составе активистов есть и представители Владимирской области - руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» - Павел Кутузов и руководитель местного отделения МГЕР ЗАТО г. Радужный - Николай Соболев.Волонтеры планируют развернуть полевой лагерь, оказать помощь людям, которые не смогли или не решились покинуть родной дом. Они нуждаются в помощи, поддержке и защите.