Битва синиц за тележку с орехами. Такие кадры опубликовали во владимирском паблике Береги природу!...

Битва синиц за тележку с орехами. Такие кадры опубликовали во владимирском паблике "Береги природу! Владимирская область".На видео - мини-версия продовольственной тележки из супермаркета, доверху забитая лесными орехами. Сначала ее робко изучает одна синичка, затем с двух сторон находку окружают еще две птички. Синица пытается прогнать захватчиков. Но тут на добычу слетается целая стая. Каждая синичка пытается урвать лакомый кусочек, но победителем в этой неравной битве оказывается большой пестрый дятел. Роняет тележку и забирает победный орех.