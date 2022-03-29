Сейчас в аптеках лежит 430 рецептов на выдачу льготных лекарств.

Во Владимирской области количество отсроченных рецептов сократилось в 12 раз. Сейчас в аптеках лежит 430 документов на выдачу льготных лекарств. Об этом рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.Более 100 планируют закрыть до конца марта. Замену препаратов, которых нет на складах, согласовывают индивидуально с каждым специалистом, который его назначал. Около 150 рецептов дожидаются исполнения поскольку на поставку медикаментов ещё не состоялись торги.«Из-за нарушения логистических цепочек и повышенного спроса на импорт в аптеках появился дефицит отдельных поциций, но в стационарах запас есть», - уточнил глава Депздрава.На вопрос о том, хватит ли денег на обеспечение владимирцев бесплатными лекарствами, если они подорожают, госслужащий ответил, что медицина - это безусловный приоритет.«Средства выделяться будут. В первую очередь, мы изыскиваем ресурсы в бюджете отрасли. Если возникнет необходимость увеличить финансирование, будут сокращаться другие статьи расходов, например, на ремонт и закупку оборудования. Ситуации, чтобы не хватило денег, у нас не будет», - резюмировал он.