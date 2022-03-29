Владимирским областным судом оставлен без изменения приговор, постановленный в отношении бывшего...

Владимирским областным судом оставлен без изменения приговор, постановленный в отношении бывшего главного врача ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» - сообщает пресс-служба областного суда.Ранее сообщалось, что женщину признали виновной в получении взяток в крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей и с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на 3 года. Все деньги, полученные Быковой, были конфискованы.При назначении наказания судом учтены положительные сведения о личности виновной, признание вины, активное способствование расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, наличие заболевания.Кроме того, судом постановлено сохранить арест, наложенный на имущество Быковой Л.В., до фактического исполнения приговора суда в части имущественного взыскания в виде конфискации имущества и дополнительного наказания в виде штрафа.Осужденная и ее защитник не согласились с назначенным судом наказанием, считая его слишком суровым, обжаловали приговор в апелляционном порядке. В судебном заседании суда апелляционной инстанции сторона защиты заявила о наличии оснований для назначения Быковой Л.В. условного наказания в соответствии со ст.73 УК РФ.29 марта 2022 года судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.Фото: freepik