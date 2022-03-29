Компания выиграла тендер на поставку машин.

Завод , расположенный в Собинском районе, выиграл тендер на поставку 200 электробусов во Францию. Ещё более 1600 владимирских автобусов поедут в Санкт-Петербург. Крупную партию транспортных средств ждут в Новокузнецке. Об этом рассказал Александр Авдеев по итогам посещения предприятия.«Машины компании уже колесят по улицам Москвы, Сочи, Липецка, Кузбасса, Омска, Перми. Ежегодный объём заказов – 1000 автобусов. Построен новый сборочный цех, благодаря которому производственная мощность вырастет до 2000 единиц техники», - добавил врио губернатора.Предприятию требуются инженеры, слесари, электросварщики, операторы станков и другие. Сейчас на «Волгабасе» работает более 600 человек. Свободно - 200 вакансий.«У сотрудников хорошая зарплата. Мы помогаем заводу войти в число системообразующих предприятий, что позволит поддержать их и получить льготное финансирование», - подчеркнул глава региона.Он добавил, что для отечественного машиностроения сегодняшняя ситуация становится окном возможностей, которыми нужно воспользоваться.