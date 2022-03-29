Сегодня в 14.00 в МАУДО «СЮН «Патриарший Сад» (улица Козлов Вал, 5) состоится торжественная...

Сегодня в 14.00 в МАУДО «СЮН «Патриарший Сад» (улица Козлов Вал, 5) состоится торжественная церемония подведения итогов 30-го юбилейного конкурса «Педагог года». По итогам Конкурса жюри назовет имена победителей (1, 2 место) среди «Лучших педагогов системы дошкольного образования» и «Лучших педагогов общего (дополнительного) образования», а также лауреатов и победителей номинаций. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Владимира.В этом году под свои крылья "Белая ворона" приняла 26 педагогов: 16 учителей школ, 9 работников дошкольного образования, одного педагога дополнительного образования. Конкурсанты прошли серьезные испытания: представили на суд жюри видеоролики и компьютерные презентации «Я – современный педагог?!», познакомили с возможностями персонального «Интернет-ресурса», написали «эссе», предъявили и защитили свой первый опыт педагогических достижений «У меня это получается» (в формате «печа-куча»), провели видео-уроки и стали участниками Педагогической мастерской творческого взаимодействия.Впервые «Белая ворона» - именно такой символ был выбран для городского конкурса «Педагог года», - распахнула свои дружеские объятия учителям Владимира в 1991 году. С тех пор учительский конкурс стал общественно значимым явлением в жизни города. За 30 лет участие в конкурсе приняло 426 педагогов и воспитателей: 38 стало победителями, 131 получил звание лауреата. С 2017 года выбирают двух победителей конкурса: работника школы/учреждения дополнительного образования и лучшего работника дошкольного образования. В этом году победителей четверо: этот статус получает участник, занявший второе место среди "Лучших педагогов системы дошкольного образования» и «Лучших педагогов общего (дополнительного) образования».Участники 30-го городского конкурса «Педагог года»:1. Азовцев Семен Сергеевич, учитель биологии и химии МБОУ «СОШ № 28»;2.Бошакова Дарья Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 110»;3.Верзунова Кристина Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 66»;4.Вилкова Ксения Станиславовна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 9»;5.Гришина Евгения Олеговна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 31»;6.Дзус Мария Александровна, учитель физики МБОУ «СОШ № 6»;7.Драченникова Виктория Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 33»;8.Ершова Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 89»;9.Звягинцева Анастасия Викторовна, педагог дополнительного образования МАУДО «ДДюТ», клуб «Юный владимирец»;10.Зяблова Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 91»;11.Кирилин Семён Владиславович, учитель английского языка МАОУ «Лицей № 14»;12.Князева Марина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР детский сад № 51»;13.Крестьянинова Екатерина Владимировна, воспитатель МАДОУ «ЦРР детский сад № 7»;14.Лазарева Лина Владимировна, учитель математики МБОУ «СОШ № 8»;15.Макарова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУДО «ДДюТ»;16.Макеева Алёна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1»;17.Прокофьева Екатерина Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2»;18.Руденок Мария Александровна, учитель географии МБОУ «СОШ №11» г. Владимира;19.Светанкова Алина Андреевна, учитель-логопед МБУДО «ДООспЦ» ;20.Снеговая Елена Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №15»;21.Солдаткина Мария Александровна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №49»;22.Тихоненко Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №37»;23.Тонконожко Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1»;24.Федореева Светлана Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16»;25.Чикризова Мария Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №46»;26.Швецова Анастасия Алексеевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 83».Фото: https://vladimir-city.ru/