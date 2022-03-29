Из-за санкций остановилось производство по выпуску чековой ленты.

Во Владимире пять перевозчиков сократили объём билета, выдаваемого пассажирам за проезд в общественном транспорте. Причина - рост цен на чековую ленту.До санкций коробка катушек стоила 4-7 тысяч рублей, сейчас - 20. Одно из производств, которое обеспечивало потребности городских предприятий, временно приостановлено. Экономия размеров билета позволила сократить расход термобумаги в 2-3 раза.Интересно, что организации обсуждают возможность полного отказа от использования бумажных чеков, ведь они дублируются в личном кабинете на сайте «Ситикарда» в электронном виде. Рассматривается и вариант с установкой валидаторов. Однако компаниям ещё предстоит сопоставить все «за» и «против» перехода на эту систему.Добавим, что муниципальный «Владимирпассажиртранс», который сформировал запасы расходников, уменьшать размер чека не стал.Ранее «ЕРИЦ Владимирской области» и «Энергосбыт Волга» абонентам перейти на виртуальные квитанции за ЖКУ, которые приходят на электронную почту.