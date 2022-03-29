Фирма обещает поддержать 2500 российских сотрудников, которые работают с 2006 года.

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon заявила о приостановке работы в России. Причина - события, происходящие в Украине.«В строгом соответствии с санкциями «Декатлон» отмечает, что условия поставки больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Мы вынуждены приостановить работу», -заявили в компании.Фирма обещает поддержать 2500 российских сотрудников, которые работают с 2006 года.Всего по стране работает 57 их точек со спорттоварами. Во Владимире бренд располагается в ТЦ «Лента» на Московском шоссе. Точная дата закрытия магазинов пока не называется.