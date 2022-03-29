Это была третья попытка горадминистрации закупить новый транспорт.

Во Владимире не состоялись на поставку 17 новых автобусов для «Владимирпассажиртранса». На конкурс никто не заявился.Напомним, в первом аукционе победила компания «Сто грузовиковъ» из Рязани, которая готова была продать транспорт за 251 млн рублей. Однако на условия проведения конкурса пожаловался «Волгабас». В результате ФАС сначала приостановила процедуру заключения контракта с рязанцами, а потом и вовсе итоги тендера.Добавим, что первый конкурс власти отменили из-за того, что горадминистрация передумала покупать 14 больших автобусов. Решено приобрести 7 средних и 10 с высокой вместимостью.Видимо, на очереди четвёртая попытка приобрести современный подвижной состав. Новая техника должна появиться в городе до 10 августа.