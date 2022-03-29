29 марта 2022 года в конференц-зале муниципального «Патриаршего сада» прошла торжественная...

29 марта 2022 года в конференц-зале муниципального «Патриаршего сада» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров юбилейного XXX городского конкурса «Педагог года» - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Впервые городской учительский конкурс был организован во Владимире в 1991 году. За время существования в нем участвовали 426 специалистов сферы образования, 38 из них стали победителями, 131 получили звание лауреата. Многие их участников в дальнейшем успешно участвовали во Всероссийских конкурсах «Учитель года России» и «Воспитатель года России». За 30 лет на конкурсах были представлены почти все предметы школьного цикла, опыт воспитателей, педагогов-логопедов, психологов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования.«Педагог года» уже в третий раз был посвящен дебюту молодых специалистов, которые проработали в школе и детском саду менее 5 лет. В этом году его участниками стали 26 педагогов: 16 учителей школ, 9 работников дошкольного образования и 1 педагог дополнительного образования.По итогам конкурсных испытаний лучшим педагогом системы дошкольного образования в этом году стала Наталья Тонконожко, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1. Второе место заняла Светлана Федореева, воспитатель МБДОУ «Детский сад №16».В номинации «Лучший педагог общего (дополнительного) образования» победителем стала Мария Солдаткина, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №49», на втором месте — Евгения Гришина, учитель английского языка МБОУ «СОШ №31».Также в этом году среди участников конкурса были определены победители в номинациях «Стратегические инициативы», «Мастерство и творчество», «Педагогический поиск и вдохновение», «Лидер 21 века».Специальными призами по итогам конкурса награждены:победитель в номинации «Стратегические инициативы» Семен Азовцев, учитель биологии и химии МБОУ «СОШ № 28» - «За популяризацию науки среди молодёжи»,победитель в номинации «Мастерство и творчество» Кристина Верзунова, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 66» - «За создание условий эмоционального благополучия детей»,победитель в номинации «Педагогический поиск и вдохновение» Анастасия Звягинцева, педагог дополнительного образования МАУДО «ДДюТ» - «За создание условий культурного становления личности»,победители в номинации «Лидер 21 века» Екатерина Прокофьева, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2» - «За создание условий по формированию орфографически грамотного письма» и Анастасия Швецова, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 83» - «За оптимизм, любовь к профессии, творческий подход к делу».Фото: администрация Владимирской области