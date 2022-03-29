МЧС: люди стояли в окнах и просили о помощи.

Во Владимире сотрудники МЧС спасли 53 человека на пожаре в производственном здании. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Днём 29 марта поступило сообщение о возгорании в ПАО «НИПТИЭМ» на Электрозаводской.Очаг находился на втором этаже. По всему сооружению наблюдалось сильное задымление.«В окнах стояли люди, которые просили о помощи. Их эвакуировали при помощи трёхколенной лестницы и спасательных устройств. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить гибели людей и в кратчайшее время потушить пламя», - уточнили в МЧС.Площадь огня составила 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.