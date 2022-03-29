Творческие коллективы из Москвы, Петербурга, Рязани и нашей области покажут свои работы на сцене...

Творческие коллективы из Москвы, Петербурга, Рязани и нашей области покажут свои работы на сцене двадцать второй школы. Репортаж Евгения Беляева.Владимир Бутырёв - воспитанник театральной студии "Грани" владимирского дворца детского юношеского творчества. Но на сцене он забывает свое имя, сейчас он - Братец Лис, давний враг Братца Кролика. Чтобы вжиться в роль, необходимо понять, что из себя представляет персонаж, в прямом смысле стать им.Владимир Бутырев, участник фестиваля «Шоколад»:- Я буду, так сказать, суперменом, который пытается поймать Братца Кролика в кои-то веки! А потом придет моя жена, и я стану подкаблучником...Организаторы фестиваля - сами школьники. Здесь целая команда - жюри, мастера по оборудованию, администраторы и даже собственные журналисты-обозреватели. Ученики школ региона скооперировались еще месяц назад, чтобы "Вкусные каникулы" - так называется проект, в рамках которого организован фестиваль - прошли без горчинки.София Чернышева, председатель детского жюри:- У нас была перед основной неделей - сейчас идет основная, перед ней у нас была предфестивальная неделя. Там мы отсматривали детские садики, также у нас идет работа с заочными коллективами, то есть это тоже надо отсмотреть спектакль, написать рецензию, дать номинацию, поэтому работа кипит, работы много.Старания ребят не остались без внимания профессионалов. Участников фестиваля “Шоколад” поприветствовал известный актер театра и кино Егор Бероев.Егор Бероев, актер театра и кино, общественный деятель:- Я очень рад, что вы встретитесь с вашими сверстниками из разных регионов России. Появится много знакомств, а может быть, вы найдете новых друзей. Это прекрасная идея! Вы хозяева этого фестиваля, вы его организуете, вы делаете его своими руками. Это большой-большой опыт.Помимо "Шоколада", в меню "Вкусных каникул" "Мармелад"- это фестиваль детского творчества и "Карамель" - кинофестиваль. Каждый год здесь появляются новые коллективы, юные таланты. В этом сезоне появились еще и новые зрители - дети из Донецка и Луганска добавили к гулу театрального зала свои аплодисменты.Роман Чуркин, руководитель проекта «Вкусные каникулы»:- В этом году мы видим и новые коллективы, которые к нам присоединились и давно хотели поучаствовать, но из-за того, что пандемия была, не могли приехать, и мы с удовольствием встречаем гостей из Москвы. Московский частный детский театр "Дети Райка". Ежегодно к нам приезжает коллектив - отличный коллектив - из Мурома, это "Прикосновение". Ну, и, конечно, много новых коллективов из города Владимира.За пять дней на сцене двадцать второй школы пройдет двадцать два представления юных театралов, в том числе пьесы, мюзиклы или даже целый рок-спектакль "Вредные советы". Завершится театральная неделя 2 апреля.Евгений Беляев, Семён Карпов. “Вести-Владимир”