На злоумышленников завели уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Фигурантов отправили в СИЗО.

В Ковровском районе полиция задержала членов банды, которые воровали дизельное топливо из магистрального нефтепровода «Горький – Ярославль».Хищение производилось через врезку с отводом длиной 460 метров. Коммуникации вели к металлическому накопителю, который оборудован насосом для налива.«Дизель» вывозили на «ГАЗели» для последующей перепродажи. С поличным задержали двух участников преступной группы. Сейчас МВД устанавливает всех причастных к организации нелегального бизнеса.На злоумышленников завели уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Фигурантов отправили в СИЗО.