Осталась ли в прошлом сахарная истерия? Сотрудники департамента предпринимательства Владимирской...

Осталась ли в прошлом "сахарная истерия"? Сотрудники департамента предпринимательства Владимирской области по поручению главы региона Александра Авдеева продолжают мониторить сетевые магазины. С подробностями- Александр Сыпченко.Разгар дня. Один из оптовых рынков Владимира. Есть ли сахар на прилавках? И по какой цене? - выясняют сотрудники департамента предпринимательства. Как и ожидали эксперты, вслед за резким подорожанием сахарного песка и наплывом покупателей в продуктовые магазины, ситуация стабилизируется. Очереди пенсионеров и драки вокруг тележек с сахаром остались в прошлом.Тамара Шубина, покупатель:- Не употребляю, просто без сахара пью и все, потому что вредный, да, это точно.Во многих крупных торговых точках складские заполнены. Стоимость сахарного песка- от 70 до 90 рублей за килограмм. Хищнический рост цен на товары первой необходимости, включая сахар удалось остановить благодаря "антикартельным" и антимонопольным проверкам. Недобросовестных предпринимателей, а также перекупщиков будут наказывать рублем.Марина Морозова, товаровед:- Люди, они закупаются, где-то перепродают, чтобы не было вот этой спекуляции все-таки магазины цены не поднимают и у нас поставки регулярны.Сегодня наценка на ключевую группу товаров может быть не более 5 процентов. Глава региона Александр Авдеев поручил ежедневно мониторить остаток на полках и ценовую политику основных сетевиков. В последнюю неделю марта специалисты фиксируют снижение цены и спроса почти на треть.Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Владимирской области:Если удается сами выезжаем в муниципалитеты. Данную информацию на еженедельной основе мы предоставляем руководителю экономблока Александру Ремиге, анализируем и создаем некую концепцию, которая позволит нам предлагать губернатору решение по обеспечению продовольственной безопасности региона.Искусственно созданный дефицит, столь же быстро исчез после снижения спроса. Как и сами перекупщики после усиления контроля. Сахаром уже наелись.Александр Сыпченко, Егор Герасимов."Вести-Владимир"