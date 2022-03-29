Осталась ли в прошлом сахарная истерия? Сотрудники департамента предпринимательства Владимирской...
Осталась ли в прошлом "сахарная истерия"? Сотрудники департамента предпринимательства Владимирской области по поручению главы региона Александра Авдеева продолжают мониторить сетевые магазины. С подробностями- Александр Сыпченко.
Разгар дня. Один из оптовых рынков Владимира. Есть ли сахар на прилавках? И по какой цене? - выясняют сотрудники департамента предпринимательства. Как и ожидали эксперты, вслед за резким подорожанием сахарного песка и наплывом покупателей в продуктовые магазины, ситуация стабилизируется. Очереди пенсионеров и драки вокруг тележек с сахаром остались в прошлом.
Тамара Шубина, покупатель:
- Не употребляю, просто без сахара пью и все, потому что вредный, да, это точно.
Во многих крупных торговых точках складские заполнены. Стоимость сахарного песка- от 70 до 90 рублей за килограмм. Хищнический рост цен на товары первой необходимости, включая сахар удалось остановить благодаря "антикартельным" и антимонопольным проверкам. Недобросовестных предпринимателей, а также перекупщиков будут наказывать рублем.
Марина Морозова, товаровед:
- Люди, они закупаются, где-то перепродают, чтобы не было вот этой спекуляции все-таки магазины цены не поднимают и у нас поставки регулярны.
Сегодня наценка на ключевую группу товаров может быть не более 5 процентов. Глава региона Александр Авдеев поручил ежедневно мониторить остаток на полках и ценовую политику основных сетевиков. В последнюю неделю марта специалисты фиксируют снижение цены и спроса почти на треть.
Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Владимирской области:
Если удается сами выезжаем в муниципалитеты. Данную информацию на еженедельной основе мы предоставляем руководителю экономблока Александру Ремиге, анализируем и создаем некую концепцию, которая позволит нам предлагать губернатору решение по обеспечению продовольственной безопасности региона.
Искусственно созданный дефицит, столь же быстро исчез после снижения спроса. Как и сами перекупщики после усиления контроля. Сахаром уже наелись.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов.
"Вести-Владимир"