С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147046 владимирцев.

Во Владимирской области на 29 марта выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 59 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Александровском, 17 - в Ковровском, 4 - в Петушинском, 5 - в Юрьев-Польском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском и Гороховецком, 13 - в Собинском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Камешковском, Кольчугинском и Вязниковском, 16 - в Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 147046 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40171 заболевший во Владимире, 17345 - в Ковровском районе и 16114 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.