Во Владимире участились случаи дистанционного мошенничества. И преступники изобретают новые схемы:...

Во Владимире участились случаи дистанционного мошенничества. И преступники изобретают новые схемы: доверчивым людям они предлагают заработать на "липовой" бирже. Какие схемы используют? И каков ущерб? Истории пострадавших - в репортаже Марии Платанюк.Ставки росли. Нули к мифическому доходу в её голове прибавлялись с той же скоростью, с какой уходили сбережения. А началось всё с телефонного звонка.Потерпевшая:- Мне позвонила девушка, и предложила торговать на бирже. Я не знаю, что такое биржа, и никогда с ней не сталкивалась. Мне было очень интересно узнать, что такое криптовалюта. Я очень много чего не знаю. Она говорит: "У Вас будет аналитик, это не игра. Это торговля, это заработок”.По словам пострадавшей, псевдо-аналитик выходил с ней на связь каждый день. Советовал открывать или закрывать сделки. Женщина проводила часы на онлайн-платформе. Думая, что преумножает доход, на деле же мошенники ежедневно разводили её на деньги.Потерпевшая:- Моих денег было 170 тысяч, потом я занимала 300 тысяч, в итоге, у меня получилась сумма более миллиона рублей."Богатеть на тысячу в минуту" не вышло. Но осознание пришло слишком поздно. Сайт оказался однодневкой.Потерпевшая:- Там не было всего этого. Деньги уходили сразу. Они уходили на карту какому-то лицу физическому, которое снимало, и тебе просто рисовали цифирьки, и всё. А денег там уже давным-давно нет. Я думала, что я зарабатываю, но на самом деле я отправляла деньги в никуда. И теперь не могу их вернуть.Эта девушка тоже не показывает лица. Также попала в сети лже-брокеров. Вложив около полутора тысяч рублей, прождала обещанного дохода в 385 тысяч. Но потом круг замкнулся.Потерпевшая:- Деньги не пришли. Потом появились комиссии, для того чтобы вывести эту сумму. Сначала маленькие суммы. Потом больше и больше, потом начались иностранные. И, по итогу, я перевела этому человеку 150 тысяч рублей.В полиции напоминают: каждая организация, ведущая деятельность на финансовых рынках, обязана иметь лицензию. Насторожить, в первую очередь, должны и обещания баснословной прибыли, и отказ от заключения брокерского договора очно. С начала года жертвами таких кибер-мошенников стали уже больше десяти владимирцев.Сергей Михеев, заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру:- УМВД по городу Владимиру предупреждает: в городе Владимире участились случаи дистанционных хищений денежных средств у граждан, злоумышленники под различными предлогами, а именно под инвестирование денежных средств, заработка на торговых площадках, покупки биткоинов и криптовалюты, похищают денежные средства граждан.Общий ущерб исчисляется миллионами. А мошенники меж тем всё более виртуозно расставляют онлайн-ловушки.Мария Платанюк, корреспондент:- Посолить, полить водой из лужи, сказать "крэкс, фэкс, пэкс". Люди, прельщенные обещанием быстрого заработка, слишком быстро теряют бдительность, говорят правоохранители. Список пострадавших накануне пополнил владимирец средних лет. Серьёзный мужчина перевел кибер-мошенникам почти 3 миллиона рублей.Мария Платанюк, Семён Карпов. "Вести-Владимир"