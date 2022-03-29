С осени прошлого года облздраву удалось сократить количество отсроченных рецептов в 12 раз. Об этом на встрече с журналистами сообщил и.о. директора облздрава Артём Осипов. На отсроченном

С осени прошлого года облздраву удалось сократить количество отсроченных рецептов в 12 раз. Об этом на встрече с журналистами сообщил и.о. директора облздрава Артём Осипов. На отсроченном обеспечении в регионе сейчас 430 рецептов. Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Это не значит, что 430 человек, потому что на одного и того же человека могли выписать