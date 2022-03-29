В регионе продолжается патриотическая акция Zащитникам Отечества. Собранные письма для российских...

В регионе продолжается патриотическая акция "Zащитникам Отечества". Собранные письма для российских военных передали представителям Министерства Обороны России.В треугольных конвертах- слова поддержки всем участникам специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных республик. С начала марта школьники и студенты, волонтеры и активисты общественных организаций, депутаты и неравнодушные жители нашего региона написали более пятисот писем и двухсот детских рисунков. Каждое из посланий дойдёт до адресата.Вероника, представитель детского и юношеского центра "Гелиос", г. Ковров:- В данной ситуации, которая сложилась на территории нашей страны, я считаю, то что поддержка очень важна. Защитники уходят от своих семей и уходят на защиту общества. С помощью писем, которые мы написали, мы хотим выразить эту поддержку не только защитникам, но и обществу.Акцию организовала партия "Единая Россия". В посланиях нашим военнослужащим слова благодарности, восхищение их отвагой и мужеством.Валерий Телегин, руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева во Владимирской области:- Эта военная операция, которая проводится, нужна для нашей страны. Нужна для всех нас. Нужна для будущего наших детей. На сегодняшний день наши ребята находятся на передовой. Выполняют свой воинский долг и нуждаются в нашей поддержке.Общественная приемная и региональное отделение "Единой России" продолжает принимать письма и детские рисунки для наших военных. Акция "Zащитникам Отечества" объединила всю страну.Максим Калашников."Вести-Владимир"