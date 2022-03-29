В связи с похолоданием, метелью и снежными заносами на дорогах области участились аварии.
Так,...
В связи с похолоданием, метелью и снежными заносами на дорогах области участились аварии.
Так, сегодня после обеда по дороге на Сокол недалеко от села Добрынское произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Очевидцы сняли видео и выложили в соцсетях. Видно, что на месте аварии находится машина скорой помощи.
Один из участников событий написал в комментариях, что дорога была занесена снегом, его автомобиль потерял управление, вылетел в поле и перевернулся.
Пока они ждали эвакуатор, на этом же месте произошло столкновение.
Водитель «Жигулей» не справился с управлением и его вынесло на встречную полосу, сообщают свидетели произошедшего. За рулем «семерки» был пожилой водитель, которому и вызвали скорую, так как ему стало плохо.
Подробности происшествия выясняются.
Фото и видео: ВК «Типичный Владимир»