В связи с похолоданием, метелью и снежными заносами на дорогах области участились аварии. Так,...

В связи с похолоданием, метелью и снежными заносами на дорогах области участились аварии.Так, сегодня после обеда по дороге на Сокол недалеко от села Добрынское произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Очевидцы сняли видео и выложили в соцсетях. Видно, что на месте аварии находится машина скорой помощи.Один из участников событий написал в комментариях, что дорога была занесена снегом, его автомобиль потерял управление, вылетел в поле и перевернулся.Пока они ждали эвакуатор, на этом же месте произошло столкновение.Водитель «Жигулей» не справился с управлением и его вынесло на встречную полосу, сообщают свидетели произошедшего. За рулем «семерки» был пожилой водитель, которому и вызвали скорую, так как ему стало плохо.Подробности происшествия выясняются.Фото и видео: ВК «Типичный Владимир»